Перенос контента из одного движка в другой + СЕО

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки250 просмотров
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Нужно грамотно перенести контент из одного движка (коммерческого, а также Wordpress) в движок ЕxpressionЕngine, гибко для СЕО. Всего около 300 постов, структура на 70–80% одинакова.

Портал, который необходимо переносить: http://bel.biz (коммерческий движок). Все урлы /news/id.html. Дамп базы скинем по почте.

Также сайт banki.bel.biz (WP) будет переносится в один из разделов нового движка на ЕxpressionЕngine.

Портал на ЕxpressionЕngine будет содержать 5 главных тем, по которым будет разносится контент. Каждая тема — на своем субдомене.

12 лет назад
ksuvina
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
eropov
Юрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
3 дня
Отличная работа: - сроки соблюдались - все сделано четко и без ошибок - прекрасная коммуникация, постоянная В целом, очень приятная и эффективная работа вместе!
Отличный заказчик! Терпелив и приятен в общении. Странно что я первый кто написал отзыв.
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