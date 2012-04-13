Перенос контента из одного движка в другой + СЕО

Нужно грамотно перенести контент из одного движка (коммерческого, а также Wordpress) в движок ЕxpressionЕngine, гибко для СЕО. Всего около 300 постов, структура на 70–80% одинакова.

Портал, который необходимо переносить: http://bel.biz (коммерческий движок). Все урлы /news/id.html. Дамп базы скинем по почте.

Также сайт banki.bel.biz (WP) будет переносится в один из разделов нового движка на ЕxpressionЕngine.

Портал на ЕxpressionЕngine будет содержать 5 главных тем, по которым будет разносится контент. Каждая тема — на своем субдомене.