Сделать импорт товаров в формате YML

Необходимо дополнить интернет-магазин, с движком на джумле (используется VirtueMart 1.1.5 stable), возможностью экспорта товаров в формате YML (cейчас экспорт возможен только в формате CSV).

Что должно присутствовать в этом формате:

1) Возможность прописывать курс доллара для товаров, ибо я живу в Белоруссии, экспорт товаров происходит с ценами в долларах и программа Яндекса автоматически конвертирует доллары в белорусские рубли по курсу нац. банка. Меня это не устраивает, я хочу устанавливать свой курс доллара (именно поэтому и возникла необходимость выгрузки товара в формате YML, формат CSV этого не позволяет делать).

2) Возможность не выгружать товары, которые не опубликованы (выключены из поиска) в магазине.

Подробнее о формате YML можно прочесть здесь help.yandex.ru/partnermar...

Сайт интернет-магазина: planetatechno.by

Сроки и цену пишите здесь