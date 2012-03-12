Сделать импорт товаров в формате YML

Необходимо подправить поиск, основанный на вебсервисах (xml) возможны и последующие задания
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо дополнить интернет-магазин, с движком на джумле (используется VirtueMart 1.1.5 stable), возможностью экспорта товаров в формате YML (cейчас экспорт возможен только в формате CSV).
Что должно присутствовать в этом формате:
1) Возможность прописывать курс доллара для товаров, ибо я живу в Белоруссии, экспорт товаров происходит с ценами в долларах и программа Яндекса автоматически конвертирует доллары в белорусские рубли по курсу нац. банка. Меня это не устраивает, я хочу устанавливать свой курс доллара (именно поэтому и возникла необходимость выгрузки товара в формате YML, формат CSV этого не позволяет делать).
2) Возможность не выгружать товары, которые не опубликованы (выключены из поиска) в магазине.
Подробнее о формате YML можно прочесть здесь help.yandex.ru/partnermar...
Сайт интернет-магазина: planetatechno.by
Сроки и цену пишите здесь
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