Нужен скрипт для сбора, а также рассылки почты (не спам). Интерфейс интересует простой. главное удобство и важен как чёткий сбор почты (значит чтобы скрипт мог успешно собирать адреса почты даже там где она защищена), а также важен чёткий пробив в доставке самой почты. Также интересует чтобы скрипт мог обходить защиту при массовой разссылке писем. А также обходил спам фильтры как при парсинге баз мыл так и при отправке их.

1. email-граббер (не спам)

2. да веб-интерфейс (для настройки и просмотра статистики)

Может кто-то может предложит уже готовое решение.

Также готов выслушать предложения по написанию такого скрипта с нуля. Жду Ваших предложений.