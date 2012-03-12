Мне надо наладить мой парсер + прибавить новые сайты. Парсить магазины конкурентов ( парсер грабит цены с сайтов и сравнивает их и изменяет мне на сайте цену выбрав самую низкую и - 1 ) Он не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для сбора, а также рассылки почты (не спам). Интерфейс интересует простой. главное удобство и важен как чёткий сбор почты (значит чтобы скрипт мог успешно собирать адреса почты даже там где она защищена), а также важен чёткий пробив в доставке самой почты. Также интересует чтобы скрипт мог обходить защиту при массовой разссылке писем. А также обходил спам фильтры как при парсинге баз мыл так и при отправке их.
1. email-граббер (не спам)
2. да веб-интерфейс (для настройки и просмотра статистики)
Может кто-то может предложит уже готовое решение.
Также готов выслушать предложения по написанию такого скрипта с нуля. Жду Ваших предложений.
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