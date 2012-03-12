Не работает слайдер в шаблоне на wordpress

Нужно сделать псведосайт знакомств. Либо с нуля, либо а основе какой-либо cms. Дизайн и верстка есть, надо именно программинг. Бюджет ~15 т.р., обсуждается. Также, нужно будет подключить этот сайт к биллингу. Некое подобие тз (описание фунционала)- в приложении, оно обсуждаемо