Редизайн и перенос функционала сайта

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Требуется перенести сайт с Joomla на обычный HTML. Сделать косметический редизайн, подправить скрипты.

Текущее состояние:

http://www.sro-dopusk.com/

12 лет назад
milya-r-souz
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
klmnn
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$150
4 дня
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