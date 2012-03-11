Нужен конструктор на флеш

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Нужен конструктор аналог: http://www.planirui.ru/

Так же нужно будет привязать конструктор к БД (базе данных).

Конструктор и магазин должны быть на 1 БД, то есть товары из магазина попадают в планировщик (конструктор).

Обязательно указывайте сроки и бюджет!!!

12 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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