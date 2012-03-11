Небольшая переделка hlmaster

1. Необходимо создать форму с подтверждением по эл. почте. 2. Система ежедневно должна случайным образом отбирать 11 номеров и отсылать их на определенный адрес эл. почты 3. Страница с выводом результатов Полное ТЗ в прикрепленном файле Срок исполнения до ...
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Есть программа hlmaster, исходники доступны на офф сайте, написана на си под линукс. Это мастер сервер под half-life. Ее данные хранятся в sqlite. Необходимо ее переписать, чтоб данные брала с mysql базы! Пишите, рассмотрю все варианты.
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