Настройка сервера под стриминг + модуль к DLE

Требуется опытный ИТ специалист для настройки 2х серверов под онлайн видео.

Движок сайта ДЛЕ будет стоять на отдельном сервере.

При добавлении новостей на сайт, нужно добавить загрузку фильмов на наши 2 сервера, чтоб загрузка видео была на один из них.

Загрузка должна осуществляться красиво по средствам аякс.

Допустимый формат видео AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, WMV до 2 гигабайт.

После кодировки фильма, видео должно быть в формате .flv не больше 400 мб, и должно содержать логотип сайта.

После того как видео было загружено и перекодировано, на сайте в полной новости должна формироваться ссылка при просмотре фильма, эта ссылка должна работать не более 12 часов, и самоудаляться. Чтоб другие сайты не могли смотреть у себя наши фильмы.

Нам нужен фрилансер с евросоюза