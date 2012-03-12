Исправление ошибки

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки127 просмотров
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На хостинге выполнили перенос аккаунта и подключили ВБД, в результате этого перестал работать вход по паролю как в аккаунт пользователя, так и в админ панель сайта. Генераци нового пароля не меняет ситуацию. Сайт разрабатывался на шаблонах смарти.

Нужно исправить ситуацию. Сразу предлагайте сумму за работу.

http://radiocomponent.com.ua

12 лет назад
radiocomponent
Юрий Курило 
60 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Проблему устранил оперативно, за что ему человеческое спасибо.
Приятно было пообщаться с грамотным человеком, оплатой тоже доволен. Мои рекомендации.