Php-скрипт закидывания объявлений в Яндекс-Директ

Нужно сделать скрипт php чтобы он закидывал через веб-интерфейс (это принципиально! API не подходит!) объявления в яндекс-директ. исходные данные в 2 файлах csv:

Исходные данные в 2 файлах CSV:

формат первого:

ключевик1;цена1

ключевик2;цена2

и т.д.

формат второго:

заголовок объявления 1;тело объявления 1;рекламируемая ссылка1

заголовок объявления 2;тело объявления 2;рекламируемая ссылка1

и т.д.

Берутся все объявления и постятся со всеми ключевиками. если там слишком большой список (в яндексе есть ограничение по объему поля Ключевики) то с каждым ключевиком сколько надо объявлений с тем же текстом постится, чтобы все ключевики были использованы.

При запуске задается номер рекламной кампании и логин-пароль, куда добавлять объявления.

Проверить результаты – убедиться что работает. тестировать на моем хостинге, на котором и будет работать проект.

Обязательные требования:

- от 23 лет,

- умение делать быстро и качественно,

- обязательность и надежность в работе

- наличие опыта в программировании php

Если есть предложения – присылайте на [email protected] или оставьте заявку по сроку и цене здесь.