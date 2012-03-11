Простенький скрипт ротации

Всем привет. Требуется написать простенький скрипт. Цель которого показывать посетителю разную рекламу.

Если простыми словами, надо чтобы человек сначала видел рекламу одной тизерной сети (подгружался один скрипт), а когда человек переходил на другую страничку, то подгружалась реклама другой тизерной сети (подгружался другой сети). Если человек ещё раз перешёл куда-нибудь, то снова подгружалась первая реклама (первый скрипт).

Не думаю, что это сложное задание. Надо выполнить быстро и качественно. И за соответствующую цену. Жду предложений.