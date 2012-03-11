Сделать интернет-магазин по готовому PSD шаблону

Дизайн в PSD уже есть

Сделать инетмагазин из разряда: как есть заказ он сваливается клиенту на мыло ( и желательно на смс).

Никаких бонусных программ, лояльностей и онлайн платежей пока не нужно.

CMS желаемая MODx или virtuemart, но рассмотрю и другие

Интересует цена и сроки.

Писать только тем у кого есть подобные работы в портфолио. В ответе приложить линки на них!