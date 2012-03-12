Написать граббер/постер для работы с ВКонтакте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки213 просмотров
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Всем привет! Есть такая задача: необходимо написать веб- программу-которая будет работать с сетью вконтакте, основными задачами которой будут являться:

граббинг и перепостинг со страниц других групп-картинок, видео - с комментариями/без комментариев, с размещением/без размещения на картинках-ватермарка с логотипом целевой группы(куда это все награбленное:-) - в итоге будет сливаться)

Основные технические требования к приложению(если будем сотрудничать расскажу подробнее):

0) САМОЕ ГЛАВНОЕ: эффективная борьба с баном аккаунта при граббинге/постинге

1) веб приложение-установленное на сервер

2) наличие личного кабинета- авторизации пользователя, запоминания его настроек-целевой группы, групп- доноров для граббинга, адресов сайтов для взятия RSS ит.д.

3) наличие планировщика граббинга (брать раз в минуту, 5 минут, 1 раз в час и т.д.)

4) устойчивость приложения к ведению множества проектов (чтобы сервер не упал от ведения 100-300 проектов как минимум)

5) борьба с капчей- выходящей при активном постинге (дешифровка капчи)

Рассмотрю все предложения.

11 лет назад
DANSEA
Айдар 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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