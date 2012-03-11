Проект на Symfony

Веб-программированиеЗакрытнет заявок124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по Symfony на постоянную доработку системы. Список доработок в файле.

12 лет назад
metal2001
Дмитрий 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Внести исправления на сайте

    $50

    CMS - Netcat 2.4 Нужно 1. Заменить картинку в шапке, картинка прилагается 2. Сделать карту сайта 3. Изменить вывод меню, чтобы подраздел "раскладывался" в другом месте 4. Исправить/донабрать около 10-15 страниц (копипаст), разместить около 10 фотографий. Фотографии и тексты ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка поисковой формы-информера

    $100

    Необходимо разработать универсальную поисковую форму для встраивания на различные сайты. Поиск по текстовому полю в БД MS SQL Server. Подробная информация – в прилагаемом файле. Сделать нужно за день. Оплата по факту. Не обманываю (см. отзывы: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фильтр каталога товаров

    На сайте svet-v-dom.ru в каталоге товаров: svet-v-dom.ru/catalog/sve... с левой стороны есть фильтр товаров. Работает фильтр ужасно. Необходимо сделать новый фильтр – аналог фильтра с сайта евросети: euroset.ru/nsk/catalog/ph... Интересуют сроки и стоимость работы.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать cashback сайт

    Необходимо создать cashback сайт. Хороший пример подобного сайта hxxt://cashbackengine.net/demo.php По сути сайт представляет собой каталог сайтов-магазинов. Пользователи регистрируются на сайте, переходят по ссылками в Интернет-магазины и покупают товары. За покупку товаров поступают выплаты по партнерской программе. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение по онлайн бронированию

    $500

    Требуется профессиональный разработчки или команда, для разработки интерфейса и программы. Проект должен быть конкурентоспособен, прост в использовании, обладать дружественным интерфейсом. Назначение: программное обеспечение по бронированию для авто ремонтных мастерских. В первую очередь интересуют следующие функции: 1 - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Генератор открыток

    $250

    Требуется плагин, который можно будет с легкостью интеграровать в свой php движок основанный на фреймворке. Базовые требования: 1. Загрузчик изображений(несколько) 2. Выбор фона, загрузка фона, отключение фона, возможно генерация фона. 3. Добавление текста на изображение, в любом месте 4. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заверстать дизайн на umi.cms

    Есть купленная umi, на которой уже работает 1 магазин. Нужно добавить второй. Все макеты страниц - в приложенном файле. Psd есть. Функционал, я думаю, понятен из из макетов. В заявке укажите опыт работы с umi, сроки, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад