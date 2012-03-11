Необходимо создать cashback сайт. Хороший пример подобного сайта hxxt://cashbackengine.net/demo.php

По сути сайт представляет собой каталог сайтов-магазинов. Пользователи регистрируются на сайте, переходят по ссылками в Интернет-магазины и покупают товары. За покупку товаров поступают выплаты по партнерской программе. Фиксированный процент от этих сумм выплачивается пользователям.

По функционалу сайта: должна быть система регистрации сайта пользователей. Пользователи должны видеть свой баланс и свои данные.

Баланс пользователей пополняется не автоматически после перехода в магазин и покупки, а вручную самим администратором сайта (в соответствии с выплатами по партнерской программе).

Кошельки - Paypal, Qiwi, Webmoney. Очень желательно сделать так, чтобы пользователи могли автоматически вывести деньги через сайт (хотя бы через Qiwi кошелек).

Валюты - Рубли, Доллары, Евро.

Желательно использовать не самописный движок. Дизайн не важен, можно оставить шаблонный вариант.