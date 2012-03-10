Задача для программиста, знающего кохана 2.4

Необходимо сделать ряд исправлений и добавлений. ТЗ по запросу. Сайт http://legendofmusic.com.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для сайта http://profsoyuz.kh.ua/ сделать авторизацию через фейсбук, контакт и т.п.
И еще: нужно чтобы с сайта ХПС была автопубликация новостей на фейсбук.... В инете порылся - можно разными способами сделать. Самый простой походу через РСС ( вот ту готовое приложения для фейбука - http://www.maiwend.ru/internet/socs...ciyu-iz-rss-na-nashi-stranicy-v-facebook.html ). Похоже просто нужно сделать нормальный РСС для профсоюзного сайта (Топ новости, дайджест ХПС, новости ХПС и овостиобразования, вопросы к юристу, работа)
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