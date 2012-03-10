Нужно создать плагин "Каталог организаций" для DLE

Суть такова: имеется 2 CSV файла, с новыми и старыми товарами, каждый товар имеет свой ID, необходимо сделать скрипт, который при добавлении нового CSV файла с товаром, старый файл с товаром не заменял на него, ...
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Требуетя создать каталог фирм для DLE 9.4
Функции:
Неограниченная вложенность категорий и подкатегорий
• Использование мультикатегорий, т.е. одна фирма может входить в несколько категорий
• Использование иконок для категорий
• Возможность предмодерации новых фирм.
• CAPTCHA в форме добавления
• Возможность устанавливать статус VIP для фирмы, присутствуют VIP-блоки.
• Форма добавления организации
•вывод информации, также чтобы имелась возможность подключения yandex-карты
• дополнительные блоки - последние обновления
Так же можете посмотреть требуемый функционал каталога http://www.smela-city.org.ua/firms. Желательно сделать подобный.
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