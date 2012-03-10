Нужно доработать сайт на Битрикс

Доработать функционал сайта. Нужен не исполнитель, а партнер! Который бы советовал, принимал активное участие в создании сайта. Пояснял, где и что нерентабельно, как лучше. Предлагал бы свои альтернативы.

При плодотворном сотрудничестве - долгосрочная работа.

Ссылку на сайт и ТЗ при личной переписке.