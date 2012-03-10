Нужно доработать сайт на Битрикс

Сайт на xbt+xbtit. Статистика глючит, у пользователей раздача-скачивание не меняется. Сиды-пиры торрентов показывает ноль, хотя есть раздающие-скачивающие
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