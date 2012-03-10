Мод чтения чужих ЛС для phpbb 3.0.x

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется установить мод чтения чужих личных сообщений админом для phpbb 3.0.x

Добавляем заявки. Никаких личных сообщений, асек и агентов.

PHP
12 лет назад
Vlad-on
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Повторить генератор комиксов (прототип есть)

    $200

    Всем привет! Есть такая задача: нужно повторить и перенести на мой сайт генератор комиксов и мемов - как тут: http://1001mem.ru/create_comics и вот : http://1001mem.ru/create_meme - то есть вот этот весь механизм по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание системы учета сайтов.

    $1000

    Не знаю, может быть такое уже существует, но вот что требуется: Хочется иметь систему учета сайтов, где можно было бы учитывать продление доменов, продление хостингов, количество купленного контента, пузомерки и что-то еще там можно придумать. Интерфейс php+ajax+mysql Список ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Jquery, плагин jsPlumb

    Необходимо разобраться в плагине jsPlumb(http://jsplumb.org/). А собственно проблема в том, что там есть возможность перетаскивать стрелочки с одного элемента на другой. Но при добавлении функции droppable на этот элемент, возможность перетаскивания стрелочек не работает. нужно ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно обработать csv файл (он прилагается)

    $10

    Необходимо написать скрипт или программу под windows для обработки csv файла. Наша задача сохранить из него в текстовый файл 2-е колонки: колонку с ключевым словом и статистику по количеству поисков. Далее надо отсортировать в порядке ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется сайт по аналогу

    Здравствуйте,нужен сайт почти копия этого angel-home.org ,или как этот http://www.restproperty.ru/, или как этот turkeyhomesales.com Нужно все так реализовать ,плюс быдет добавлен выбор страны,дизайн сам подкоректирую,нужен функционал и добавление туда материала. Рассмотрю любые предложения. жду цены ваши

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Трансляция по веб-камере средствами адоб флеш

    Необходимо реализовать одностороннюю трансляцию по веб-камере посредством флеш адоба (от клиента к админу). Работать должно так. Должна быть клиентская и админская части. Клиентская часть. Это страничка, на которую заходит посетитель (страница примитивная, как в прикрепленном архиве). После того, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Плагин для Firefox

    Нужно создать плагин для Firefox, который собирал бы определенную информацию из кода страниц, просматриваемых юзером.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад