Разработка и смена шапки на сайте.

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать хорошую шапку для сайта, и вмонтировать ее в сайт. Работа необходима комплексная (создание шапки, установка на сайт) Сайт http://mastertrg.ru//

12 лет назад
masterstd
Михаил 
46 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад