Разработка и смена шапки на сайте.

Требуется подключить смс биллинг к сайту. Обязательные требования кандитатам: опыт в написании скриптов смс оплаты и их интеграции.
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Необходимо создать хорошую шапку для сайта, и вмонтировать ее в сайт. Работа необходима комплексная (создание шапки, установка на сайт) Сайт http://mastertrg.ru//
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