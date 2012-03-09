Требуется сайт по аналогу

Здравствуйте,нужен сайт почти копия этого angel-home.org ,или как этот http://www.restproperty.ru/, или как этот turkeyhomesales.com

Нужно все так реализовать ,плюс быдет добавлен выбор страны,дизайн сам подкоректирую,нужен функционал и добавление туда материала.

Рассмотрю любые предложения.

жду цены ваши