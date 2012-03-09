Требуется сайт по аналогу

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок183 просмотра
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Здравствуйте,нужен сайт почти копия этого angel-home.org ,или как этот http://www.restproperty.ru/, или как этот turkeyhomesales.com

Нужно все так реализовать ,плюс быдет добавлен выбор страны,дизайн сам подкоректирую,нужен функционал и добавление туда материала.

Рассмотрю любые предложения.

жду цены ваши

12 лет назад
mishatoda
Миша 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад