Необходимо снять верстку с одного сайта и сделать шаблоны под битрикс. Вся информация в приложении. Сам являюсь программистом и при каких-либо трудностях могу проконсультировать/помочь по битриксу. У самого просто не хватает времени на все текущие заказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма для отправки сообщений c сайта и система ее отправки на email
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