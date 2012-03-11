Нужна форма для отправки сообщений c сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна форма для отправки сообщений c сайта и система ее отправки на email

12 лет назад
adve
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
12 лет назад
$40
2 дня
Спасибо Сергей! Все четко и вовремя исполнено согласно заданию.
Хороший заказчик. Надеюсь еще сработаемся.