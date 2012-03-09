Модуль пакетной авторегистрации

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Требуется создать модуль пакетной авто регистрации на сайтах all.biz и tiu.ru. Данные для регистрации берутся из БД (MySQL) .

12 лет назад
ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад