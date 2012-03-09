Не работает отправка емейл с сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок159 просмотров
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После переноса сайтов на другой хостинг, перестала работать функция отправки сообщений с сайта, когда кто-то оставил комментарий.

music-of.ru

WordPress
12 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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