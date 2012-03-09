Hyip проект

http://fortuna-les.ru/ поверх загружаемой картинки прозрачное меню справа и снизу. Эффект движения картинки должен остаться Меню должно быть в виде надписи в тонкой окантовке, при наведении менять цвет, не перекрывать основную анимацию. Все вопросы и предложения с ...