Поменять шрифт меню на Wordpress

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Работать надо будет по этому дизайну: http://easysite.by/?theme=teardrophtml (уже куплен)
Верхнее меню не отображает русские символы, предложить решение и реализовать.
Вставить аудиоплеер в футер.
Бюджет и сроки предложите вы.
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