Сложный MySQL запрос

Веб-программированиеЗавершен3 заявки196 просмотров
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Здравствуйте, ув. Веблансеры!

Есть 2 таблицы (table.png), необходимо создать один MySQL запрос чтобы на выходе формировалась таблица с данными (output.png).

Примечания к скриншотам:

# Заказ доставлен - order_status=1

# Заказ в процессе - order_status=0

# В таблице customers хранятся переходы клиентов

Кому по силам составить запрос подобного рода?

MySQL
12 лет назад
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VirusOn
Юрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
Выражаю благодарность, Юрию за качественно проделанную в короткие сроки работу.
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