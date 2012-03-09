Парсер сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок228 просмотров
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Здравствуйте мне необходимо написать парсер сайта ru.focalprice.com c экспортом в opencart

Он должен парсить:

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12 лет назад
renatkol
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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