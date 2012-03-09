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Здравствуйте мне необходимо написать парсер сайта ru.focalprice.com c экспортом в opencart
Он должен парсить:
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