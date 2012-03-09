Написать скрипт

Веб-программированиеЗавершен11 заявок496 просмотров
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Написать скрипт, который будет скачивать файл по ссылке http://megacon.su/partners/index.php?a=import и сохранять его на сервере в формате csv. После сохранения файла (или до этого) скрипт должен разделить файл на несколько csv файлов. В каждом таком файле должно быть 131 строка. Самая первая строка - это названия столбцов. 130 строк - это товары. После разбиения скрипт должен сохранить на компьютере пользователя скриптом (в заданой папке) все получившееся файлы или выведет ссылки на сохраненные файлы. Также скрипт должен вывести на страничке количество созданных файлов. Далее эти файлы надо импортировать на сайт, но это мы будем делать вручную.

Пишите цену и срок выполнения.

12 лет назад
MediaVision
Александр 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
weblands
Евгений 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва
12 лет назад
$25
1 день
Я был приятно удивлен, после получения результата. После получения результата через некоторое время после создание проекта. Спасибо за работу! Обращусь еще не один раз!
Подробное тех.задание, своевременная оплата. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
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