Нужно написать модуль для движка DLE и сделать возможность вставки видео с лититбита, под тип как сделано с ютуба... Модуль нужен в любом из 2 вариантов: 1. Просто вручную вставлять ссылку 2. Автоматическое определение наличия ссылки на видео ...
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Написать скрипт, который будет скачивать файл по ссылке http://megacon.su/partners/index.php?a=import и сохранять его на сервере в формате csv. После сохранения файла (или до этого) скрипт должен разделить файл на несколько csv файлов. В каждом таком файле должно быть 131 строка. Самая первая строка - это названия столбцов. 130 строк - это товары. После разбиения скрипт должен сохранить на компьютере пользователя скриптом (в заданой папке) все получившееся файлы или выведет ссылки на сохраненные файлы. Также скрипт должен вывести на страничке количество созданных файлов. Далее эти файлы надо импортировать на сайт, но это мы будем делать вручную.
Пишите цену и срок выполнения.
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