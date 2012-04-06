Хостинг mp3 с возможностью предпрослушивания

Нужно написать модуль для движка DLE и сделать возможность вставки видео с лититбита, под тип как сделано с ютуба... Модуль нужен в любом из 2 вариантов: 1. Просто вручную вставлять ссылку 2. Автоматическое определение наличия ссылки на видео ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен функционал как на http://sharebeats.com/
с закладками my files, my account, flash uploader, после заливки нескольких файлов должен выскакивать batch links с html кодом и другими.
ограничения для обычного пользователя
и покупка премиум доступа, пример страницы с предпрослушиванием http://sharebeats.com/pvjb26ncgcch
вообщем все как на предоставленном сайте, ваши предложения?
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