Хостинг mp3 с возможностью предпрослушивания

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки193 просмотра
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Нужен функционал как на http://sharebeats.com/

с закладками my files, my account, flash uploader, после заливки нескольких файлов должен выскакивать batch links с html кодом и другими.

ограничения для обычного пользователя

и покупка премиум доступа, пример страницы с предпрослушиванием http://sharebeats.com/pvjb26ncgcch

вообщем все как на предоставленном сайте, ваши предложения?

12 лет назад
dreamer888
Андрей 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
reaboom
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
12 лет назад
$150
7 дней
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