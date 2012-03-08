Подправить плагин Tabber, Joomla 2.5

$5
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Есть компонент tabber (http://www.nonumber.nl/extensions/tabber), с его помощью можно создавать табы в контенте Joomla.

Допустим имеем такой код:

{tab=Вкладка 1}

Текст 1

{tab=Вкладка 2}

Текст 2

{/tabs}

Открыв например вкладку 2, url страницы добавится "#вкладка-2", т.е. полный путь будет такой "site.ru/index.php#вкладка-2".

И если открыть в браузере и вписать "site.ru/index.php#вкладка-2", то у нас откроется наша страница и автоматический откроется вкладка 2.

Проблема в том, что в адресную строку добавляется название вкладки, и если оно написано по-русски, то и туда добавится по русски, и чтобы пользователю зайти сразу во вкладку 2, нужно так же писать по русски, но если еще название вкладки динамическое, то еще хуже.

Нужно сделать так, чтобы можно было дополнительно указать ссылку, которая будет добавляться в адресную строку, т.е. например:

{tab=Вкладка 1||vk-1}

Текст 1

{tab=Вкладка 2||vk-2}

Текст 2

{/tabs}

И кликнув по вкладке 2, мы перейдем на "site.ru/index.php#vk-2", а не на "site.ru/index.php#вкладка-2".

Сам плагин не сложный и работы тут чуть чуть. Нужен человек работавший с данным плагином, функционал по сути никакой менять не нужно, просто добавить доп. 1 параметр.

Joomla
12 лет назад
GFoxDev
Рыбак 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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