Подправить плагин Tabber, Joomla 2.5

Требуется программисты, хорошо знающие фреймворк Twisted для участия в разработке online игры. Серверная часть более менее уже написана, но возникли некоторые сложности, не укладываемся по срокам, поэтому принято решение привлечь еще 5-10 специалистов, хорошо владеющих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть компонент tabber (http://www.nonumber.nl/extensions/tabber), с его помощью можно создавать табы в контенте Joomla.
Допустим имеем такой код:
{tab=Вкладка 1}
Текст 1
{tab=Вкладка 2}
Текст 2
{/tabs}
Открыв например вкладку 2, url страницы добавится "#вкладка-2", т.е. полный путь будет такой "site.ru/index.php#вкладка-2".
И если открыть в браузере и вписать "site.ru/index.php#вкладка-2", то у нас откроется наша страница и автоматический откроется вкладка 2.
Проблема в том, что в адресную строку добавляется название вкладки, и если оно написано по-русски, то и туда добавится по русски, и чтобы пользователю зайти сразу во вкладку 2, нужно так же писать по русски, но если еще название вкладки динамическое, то еще хуже.
Нужно сделать так, чтобы можно было дополнительно указать ссылку, которая будет добавляться в адресную строку, т.е. например:
{tab=Вкладка 1||vk-1}
Текст 1
{tab=Вкладка 2||vk-2}
Текст 2
{/tabs}
И кликнув по вкладке 2, мы перейдем на "site.ru/index.php#vk-2", а не на "site.ru/index.php#вкладка-2".
Сам плагин не сложный и работы тут чуть чуть. Нужен человек работавший с данным плагином, функционал по сути никакой менять не нужно, просто добавить доп. 1 параметр.
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