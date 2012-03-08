Доработка online игры (Python, Twisted)

Нужно написать партнерку и скрипты автокликера. Данный сайт партнерки представляет из себя панель, куда люди будут заходить и сливать на нужную ссылку свой трафик со своих сайтов. Тех часть автокликера- нужно поступаемый трафик, подхватывать и имитируя ...
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Требуется программисты, хорошо знающие фреймворк Twisted для участия в разработке online игры. Серверная часть более менее уже написана, но возникли некоторые сложности, не укладываемся по срокам, поэтому принято решение привлечь еще 5-10 специалистов, хорошо владеющих Python.
Достойная оплата труда.
Все детали готовы обсудить с выбранными кандидатами.
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