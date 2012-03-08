Парсер на php для сбора данных с сайта nadavi.ru

$100
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок257 просмотров
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Здравствуйте.

Просьба откликнуться человека, который сможет сделать парсер для сбора данных с сайта nadavi.ru, а именно – названий товаров, их описаний, структурированных описаний, фото товаров и сгруппировать товары по категориям и брендам (более детальное ТЗ - после выбора исполнителя).

PHP
12 лет назад
ronaldo01
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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