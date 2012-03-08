Генератор фото-информеров из rss-каналов сайтов

Генератор фото-информеров из rss-каналов разных сайтов. Потом эти информеры можно устанавливать через ява-скрипт на любые сайты. Без учёта статистики кто где кликнул и какой сайт сколько кликов должен, т.к. скрипт нужен для своей сетки сайтов (всего будет около 5 rss-каналов) чтобы организовать перекрёстное кликание.

1. В систему добавляется сайт, указывается его rss-фид, из этого фида скрипт сохраняет себе на сервер картинки и заголовки новостей (без ограничения по кол-ву, например, несколько тысяч новостей если сайт отдаёт столько) и формирует фото-информер (по 2-м заданным шаблонам, вот один из них http://i33.fastpic.ru/big/2012/0406/86/37a08e68d9a914e29b324e2a8af4aa86.png , там же задаётся ширина-высота и кол-во картинок в строчку-столбик) для каждого сайта (картинка + текст) и где открывать ссылки для каждого фото-информера (в том же окне или в новом).

2. Если у новости нет картинки - она автоматом ищется в гугле, фликре и тд (и сохраняется к себе на сервер). Картинку потом можно заменить, загрузив с компа или подыскав другую. Если в новости видео - то выдирается картинка image_src из кода видео.

3. При изменении внешнего вида фото-информера в админке - меняется и его внешний вид на сайте где он уже установлен.

4. Возможность удалить любой пост, изменить его картинку, ссылку или заголовок. Возможность добавить в любой фото-информер произвольный рекламный пост с рекламной ссылкой.

5. Асинхронная подгрузка фото-инфомера (то есть если скрипт тупит или вообще лежит сервер со скриптом) - то дизайн сайта где установлен фото-информер не ломается.

6. Раз в в пару дней скрипт автоматически парсит все rss-фиды добавленных сайтов и добавляет в свою базу новые новости.

7. Кэширование. Небольшая нагрузка (показов будет около 200.000 в сутки).