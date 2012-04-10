Создание (написание) админки для сайта

Генератор фото-информеров из rss-каналов разных сайтов. Потом эти информеры можно устанавливать через ява-скрипт на любые сайты. Без учёта статистики кто где кликнул и какой сайт сколько кликов должен, т.к. скрипт нужен для своей сетки сайтов ...