Для netcat

http://fortuna-les.ru/ поверх загружаемой картинки прозрачное меню справа и снизу.

Эффект движения картинки должен остаться

Меню должно быть в виде надписи в тонкой окантовке, при наведении менять цвет, не перекрывать основную анимацию.

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