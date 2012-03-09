Приватно для Samson_IT

Нужно переделать поиск на сайте агенства недвижимости. Сделать как на сайте http://www.domnatenerife.ru/ срок исполнения 1 неделя
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Нужно перенести сайт дверей ВОлховец на движок MODx. Есть домен и фтп доступ. На сайте будут статичные страницы и раздел со статьями.
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