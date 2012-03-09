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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
13 лет назад
HTML
Александр сделал все как я его просил, помимо основной задачи помог в решение еще нескольких задач за что я ему очень благодарен! Рекомендуя как ответственного исполнителя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик
$15
10 баллов
13 лет назад
MODX
Александр в очередной раз справился с работой на 5 с плюсом. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Все хорошо.
$15
10 баллов
13 лет назад
HTMLMODX
Александр отлично справился с переносом сайта на MODx. Выполнил работу с учетом всех моих требований и пожеланий. Буду обращаться снова.
Ответный отзыв
Положительное сотрудничество.
Веб-программирование
3 отзыва
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $60
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга