SamsonIT

Александр SamsonIT

 
29 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Досье:

Отзывы заказчиков

WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Перенести сайт на простую CMS
HTML
Александр сделал все как я его просил, помимо основной задачи помог в решение еще нескольких задач за что я ему очень благодарен! Рекомендуя как ответственного исполнителя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Адекватный заказчик
Ответный отзыв
cubahubbard
Петрова 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Samson_IT
MODX
Александр в очередной раз справился с работой на 5 с плюсом. Огромное спасибо!
Все хорошо.
Ответный отзыв
cubahubbard
Петрова 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Сверстать html шаблон на cms MODx
HTMLMODX
Александр отлично справился с переносом сайта на MODx. Выполнил работу с учетом всех моих требований и пожеланий. Буду обращаться снова.
Положительное сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $60
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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