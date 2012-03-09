Модуль вывода дней рождения для Joomla

Добрый день.

Требуется модуль вывода дней рождения (именниников месяца или ближайших 30 дней) для Joomla. Как варианты возможны: настроить/переделать модуль Kunena, разработать собственный модуль, любое другое альтернативное решение. ФИО и дата рождения будут вводиться непрофессионалом – администратором сайта (поэтому вариант типа "Пусть добавляет прямо в базу" не подходит.

От Вас цена и срок. Подробности – кандидатам.