Скрипт для интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Необходимо написать скрипт для корректировки наличия товара и цены в магазине. Магазин thecutebuy.com

12 лет назад
gualeks
63 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв