Создание формы для отправки на е-мейл, Joomla

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок166 просмотров
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Создать Форму для отправки на емайл

(с возможностью в некоторых полях выбора из предоставленных вариантов ответов)

Структуры формы в прикреплённом файле.

Прикрепить данную форму на движок Joombla

Joomla
12 лет назад
testersaitov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад