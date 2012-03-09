Необходимы доработки по JS (+верстка)

Необходимо написать скрипт для корректировки наличия товара и цены в магазине. Магазин thecutebuy.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы доработки по JS (ajax) +верстка
ТЗ вложено картинкой.
Задачи буду обновляться (верстка проектов, интерфейсы, формы, UI, php-скрипты),
расчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Требования:
• Ответственность
• HTML4(5)/XHTML/CSS1-3/XML/JavaScript/AJAX/
• CSS layout (Верстка на дивах)
• PHP желательно
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать оптимизацию сайта под ПС. Более подробно в ТЗ. От вас цена и срокиЗавершен12 лет назад
Создать Форму для отправки на емайл (с возможностью в некоторых полях выбора из предоставленных вариантов ответов) Структуры формы в прикреплённом файле. Прикрепить данную форму на движок JoomblaВеб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужна форма для отправки сообщений c сайта и система ее отправки на emailЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо снять верстку с одного сайта и сделать шаблоны под битрикс. Вся информация в приложении. Сам являюсь программистом и при каких-либо трудностях могу проконсультировать/помочь по битриксу. У самого просто не хватает времени на все текущие заказы.Закрыт12 лет назад
Всем привет! Есть интернет-магазин кондиционеров на joomla+virtuemart Требуется реализовать следующее: - при нажатии на категорию, пользователь попадает на страницу выбора бренда, выбирает ,после чего попадает на товары выбранного бренда выбранной категории!Завершен12 лет назад
Требуется создать модуль пакетной авто регистрации на сайтах all.biz и tiu.ru. Данные для регистрации берутся из БД (MySQL) .Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо отредактировать сайт на host cms в короткие сроки. ТЗ в приложении.Веб-программирование2 заявкиЗавершен7 лет назад
- $500
Нужно склеивать набор фотографий в видео, пример здесь http://www.youtube.com/watch?v=MtJQxmLdlQU нужно использовать ffmpeg (другие варианты?) и PHP. Нужен такой некий класс, в который я буду передавать набор изображений, время показа каждого из них, файл с аудио для бекграунда и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Требуется модуль вывода дней рождения (именниников месяца или ближайших 30 дней) для Joomla. Как варианты возможны: настроить/переделать модуль Kunena, разработать собственный модуль, любое другое альтернативное решение. ФИО и дата рождения будут вводиться непрофессионалом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад