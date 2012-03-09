Необходимы доработки по JS (+верстка)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки209 просмотров
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Необходимы доработки по JS (ajax) +верстка

ТЗ вложено картинкой.

Задачи буду обновляться (верстка проектов, интерфейсы, формы, UI, php-скрипты),

расчитываю на долгосрочное сотрудничество.

Требования:

• Ответственность

• HTML4(5)/XHTML/CSS1-3/XML/JavaScript/AJAX/

• CSS layout (Верстка на дивах)

• PHP желательно

12 лет назад
Lighter
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад