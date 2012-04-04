Оптимизация сайта под ПС

Веб-программированиеЗавершен9 заявок187 просмотров
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Сделать оптимизацию сайта под ПС. Более подробно в ТЗ.

От вас цена и сроки

12 лет назад
daly
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lesli007
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Артем, показал себя знающим свое дело мастером
Хороший заказчик, рекомендую!