Оптимизация сайта под ПС

Необходимо снять верстку с одного сайта и сделать шаблоны под битрикс. Вся информация в приложении. Сам являюсь программистом и при каких-либо трудностях могу проконсультировать/помочь по битриксу. У самого просто не хватает времени на все текущие заказы.