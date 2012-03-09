Требуется подключить смс биллинг к сайту

$150
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок273 просмотра
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Требуется подключить смс биллинг к сайту. Обязательные требования кандитатам: опыт в написании скриптов смс оплаты и их интеграции.

11 лет назад
alexander_72
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад