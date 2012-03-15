Плагин для Firefox

Веб-программированиеЗавершен1 заявка257 просмотров
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Нужно создать плагин для Firefox, который собирал бы определенную информацию из кода страниц, просматриваемых юзером.

12 лет назад
nata0937
Наталья 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
logik
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-2)
12 лет назад
$125
3 дня
Супер. Приятно иметь дело с высококлассным спецом. Все понимает с полуслова, делает быстро. Код полностью отлажен. Рекомендую всем.
Полностью доволен сотрудничеством. Быстрая оплата, дружеское общение. Мой +.