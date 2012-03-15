Необходимо реализовать одностороннюю трансляцию по веб-камере посредством флеш адоба (от клиента к админу). Работать должно так. Должна быть клиентская и админская части. Клиентская часть. Это страничка, на которую заходит посетитель (страница примитивная, как в прикрепленном архиве). После того, ...
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Нужно создать плагин для Firefox, который собирал бы определенную информацию из кода страниц, просматриваемых юзером.
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