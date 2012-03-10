Создание системы учета сайтов.

Не знаю, может быть такое уже существует, но вот что требуется:

Хочется иметь систему учета сайтов, где можно было бы учитывать продление доменов, продление хостингов, количество купленного контента, пузомерки и что-то еще там можно придумать.

Интерфейс php+ajax+mysql

Список сайтов, группировка их по разным группам, таблицы с инфой по сайтам, автоматический мониторинг данных, аллерты на мыло об изменениях статы по трафику.

Это начальная концепция, подробное ТЗ составляется и будет приаттачено позже.

Пока что производится поиск креативных и продвинутых исполнителей.