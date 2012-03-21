Jquery, плагин jsPlumb

Необходимо разобраться в плагине jsPlumb(http://jsplumb.org/). А собственно проблема в том, что там есть возможность перетаскивать стрелочки с одного элемента на другой. Но при добавлении функции droppable на этот элемент, возможность перетаскивания стрелочек не работает. нужно сделать чтобы работало.

Подробности сообщу при переписке. Думаю для профи яваскрипта задача довольно простая.

Пишите в скайп - gref83