Jquery, плагин jsPlumb

Веб-программированиеЗавершен1 заявка199 просмотров
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Необходимо разобраться в плагине jsPlumb(http://jsplumb.org/). А собственно проблема в том, что там есть возможность перетаскивать стрелочки с одного элемента на другой. Но при добавлении функции droppable на этот элемент, возможность перетаскивания стрелочек не работает. нужно сделать чтобы работало.

Подробности сообщу при переписке. Думаю для профи яваскрипта задача довольно простая.

Пишите в скайп - gref83

jQuery
12 лет назад
alexsava
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DelMadman
Виталий 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Разобрался в коде, сделал что нужно, видно что знаток javascript'a
Отличный заказчик. Взаимодействие прошло гладко, во время и четко отвечал на задаваемые вопросы. Оплата была во время. Хорошо поработали! Спасибо