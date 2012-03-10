Нужно обработать csv файл (он прилагается)

$10
Веб-программированиеЗавершен8 заявок246 просмотров
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Необходимо написать скрипт или программу под windows для обработки csv файла. Наша задача сохранить из него в текстовый файл 2-е колонки: колонку с ключевым словом и статистику по количеству поисков. Далее надо отсортировать в порядке убывания слова (вверху списка должны быть слова с максимальным количеством поиска).

Сюда прилагаю csv файл, сохраняем колонку: Keyword и Clicks

12 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tatyana03
Татьяна 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
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