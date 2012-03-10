Повторить генератор комиксов (прототип есть)

Я давно уже в роли предпринимателя, и имел дело с многими людьми. Я выступал в роли как заказчика, так и исполнителя в разных своих делах. Но я еще никогда не видел ТАКОГО безответственного человека как Евгений. Объясняю по пунктам(чтобы никто не попал впросак как я): Он увидел и вызвался сделать. "Ок" сказал я. Договорись мы с ним что я пойду до 21:00 и положу деньги на кошелек. После чего переведу ему. Я пошел и положил. Но, к сожалению- деньги шли очень долго - аж до часа ночи. Чтобы доказать что вина не во мне - я Евгению послал и фото чека из терминала и принтскрины своего кошелька. Но он все убивался и переживал. И сказал что раз такое дело-он будет со мной работать только по 100% предоплате. И теребил меня, говоря что у него время дорогое, надо работать... Ладно говорю я, работа ваша мне очень нужна-да и сроки очень сильно поджимают-2 предыдущих исполнителя просто пропали- протянув 2 недели. Поэтому готов оплатить вам всю сумму авансом-и перевел ему всю сумму на следующее же утро. Договорились так. Сегодня- понедельник-в субботу Евгений должен показать мне готовую работу. А в середине недели - предварительный вариант-что я убедился что он правильно меня понял и мы двигаемся в нужном направлении...Пишу ему, говорю, "ну как там ситуация с нашей предварительной версией?" -и тишина. Нет ответа. Ок. наступает суббота. Вижу он в сети-говорю "ну что, смогу я сегодня получить готовую работу, Евгений?" И тут начинается "да тут меня на работе загрузили, да не получилось сделать. Если хотите могу отдать деньги. Или можете подождать и я все сделаю"...Ну-я уже начинаю раскаляться-но время то упущено. И сейчас "с нуля" кого то искать-не резон. Да и понимаю я,-не первый день живу на свете-что бывают разные форс -мажоры. Так что надо человечнее к людям... Ладно говорю. Ок. Только скажите мне четко- когда будет работа. Он: "в следующее воскресенье будет- 100%!". Ну ладно говорю-делайте. Только в течение недели, - покажите мне предварительный вариант. Хорошо говорит, конечно-убедительно так говорит...В середине недели пишу ему в разные дни-просто тупо не выходит в аську и не отвечает. Пишу на сотовый-та же история. Пропал человек. Ок. Я уже в бешенстве-но жду. Пока сроки вроде не вышли. В субботу вечером(а завтра-воскресенье-срок сдачи) пишу ему смс "ну стало быть завтра я смогу получить готовую работу?". После того как НЕСКОЛЬКО раз ему написал-отвечает лаконично "завтра будет предварительная работа". Тут меня прорывает,я говорю "какая предварительная работа?! завтра я хочу получить полностью готовую работу. Если не получаю до вечера-хочу получить назад свои деньги!!" Естественно как вы поняли-до вечера я работу не получил. Вечером пишу ему что хочу забрать деньги. Он даже не пытается что то сказать про работу(видимо и не делал) говорит завтра будут деньги. Ок. И это завтра тянется с сегодняшним днем если считать-ровно неделю. За эту неделю что он только мне не обещал. "все привсе-100 000% будут завтра", "завтра точно, последний раз обещаю" и т.д. До сих пор это завтра не наступило. Кроме того, эти ответы он давал мне только когда я его "доставал" -звоня ему на сотовый и отправляя смс-ки(трубку он конечно же никогда не берет! В асю писать бессмысленно - не появляется). Вобщем если в сухом остатке, то что мы имеем: 1) человек полностью провалил все сроки по работе(им же самим установленные!!!) 2) из за его обещаний "что 100% все будет к такой то дате"-я пообещал своим пользователям на сайте то же самое(я просто еще никогда еще не сталкивался с таким кидаловом). И из за обмана Евгения -не сдержал обещание перед своими пользователями. Результат- упала посещаемость сайта на 50%. 3) человек не сдержал АБСОЛЮТНО НИ ОДНОГО ДАННОГО ИМ СЛОВА! 4) показал себя с дурной стороны-"трясясь за свою задницу" до начала работ и подгоняя меня и что " у него время, надо работать". А когда настал момент беречь мое время-он просто плюнул. 5) до сих пор не отдал мне деньги-6000 руб, которые я дал ему авансом. ХОЧУ ОФИЦИАЛЬНО УВЕДОМИТЬ всех здесь присутствующих: что подаю против Евгения иск о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического присвоения денежных средств. Так что подумайте трижды- иметь ли дело с таким ненадежным человеком, который кроме того, будет находиться под следствием! Прошу модераторов не банить это подробное описание-а опубликовать полностью, чтобы люди знали этого человека и не попали в такую же ситуацию как я. P.S. я временно приостановил свои действия -так как Евгений обещался все уладить-отдать деньги. Естественно деньги до сих пор(опять после многочисленных обещаний) мной на сегодняшнюю дату(28 апреля 2012) не получены.