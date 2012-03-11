Удалить вирус на сайте

Веб-программированиеЗавершен3 заявки136 просмотров
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Требуется удалить вирус на сайте, заражены все файлы .js

нужно удалить из них кусок вредоносного кода. Предполагаемый кусок кода также есть.

12 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Павел аккуратно почистил сайт от вирусов. Спасибо за работу!
Заказчиком доволен по всем пунктам. Буду рад дальше работать вместе с ним.
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